Sorrento-Juve Next Gen 0-1, Brambilla: “Bravi a crederci fino alla fine”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine della partita di Serie C contro il Sorrento

Al termine della vittoria contro il Sorrento l’allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: “Una vittoria importante, arrivata nonostante non abbiamo fatto di certo la nostra miglior prestazione: nelle ultime quattro gare avevamo raccolto soltanto due pareggi, ma avevamo fatto decisamente meglio. Oggi siamo stati bravi a crederci fino alla fine: questo rigore ci dà un successo che ci permette di restare attaccati alla zona playoff, ora penseremo alla partita di Latina in cui dovremo fare bene, ma sono certo che una vittoria conquistata in pieno recupero sarà una grande iniezione di fiducia”.

Sorrento-Juve Next Gen, il tabellino

Serie C NOW – Girone C – 32ª giornata

Stadio Alfredo Viviani – Potenza

Marcatori: 49’ st. rig. Adzic (J).

Sorrento: Del Sorbo, Guadagni (46’ st. Riccardi), Cuccurullo, Blondett (Cap.), Musso (42’ st. Polidori), Panico, Guarracino (1’ st. Scala), Cangianiello, Di Somma (32’ st. Carillo), Vitiello, Palella (32’ st. Matera).

A disposizione: Harrassen, Colombini, Biagetti, Carotenuto, Morleo, Colangiuli, Russo, Esposito.

Allenatore: Ferraro Giovanni

Juventus Next Gen: Daffara, Afena-Gyan, Macca, Comenencia (18’ st. Cudrig), Scaglia F. (Cap), Gil, Puczka (35’ st. Turco), Turicchia, Faticanti (18’ st. Adzic), Semedo (35’ st. Mancini), Pietrelli (18’ st. Papadopoulos).

A disposizione: Scaglia S., Cat Berro, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Villa, Deme.

Allenatore: Massimo Brambilla