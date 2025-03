Kolo Muani-Juventus, colpo di scena! Poco fa... / Calciomercato

Aggiornamenti importanti legati al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere rispetto a Kolo Muani

Juventus, ci risiamo. La Signora, comunque Vecchia, comunque col vestito bianconero delle grandi occasioni, somiglia sempre di più a un gambero. E ogni volta che fa un passo in avanti, ad esempio come accaduto nell’ambito del filotto di cinque vittorie consecutive in Serie A, con l’inanellamento di 15 punti che le hanno permesso di rientrare in corsa per i primissimi posti in classifica, ecco che ne fa uno indietro. A volte anche due, a volte anche tre. Uno: l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV. Due: l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il modesto Empoli. Tre: lo storico ko subìto in casa dall’Atalanta e che ha già tagliato fuori le ambizioni – piuttosto pindariche, a ben vedere – di rilancio scudetto. Ora è di nuovo debacle, è di nuovo psicodramma, è di nuovo stagione – a meno di miracoli – da buttare. E soprattutto, ora, sono tutti in discussione. Ma tutti tutti. Anche si non sembrava poterlo essere.

Calciomercato Juventus: svolta Kolo Muani

E quindi, anche Kolo Muani. Abbiamo più volte incensato l'approccio pazzesco che il francese ha avuto in Serie A. Ma, nel frattempo, la stagione andava avanti e lui, complice tutto l'andamento della squadra, si fermava. Ad oggi, una sua rete manca dalla vittoria di Como dello scorso 7 febbraio. Più di un mese di digiuno. In meno, la giocata clamorosa che ha propiziato il gol di Conceicao contro l'Inter. Tuttavia, è lecito incominciare a chiedersi se sia sufficiente per meritarsi la conferma il prossimo anno. Specialmente, alle cifre da capogiro che vanno pretendendo da Parigi. Il Paris Saint Germain, infatti, che non accetta il rinnovo del prestito, pretende circa 70 milioni di euro per la cessione definitiva del cartellino di Muani. La Juve, che nel frattempo studia l'affare Victor Osimhen, potrebbe persino giudicarla una cifra troppo alta. Vedremo. Una cosa è certa: il rendimento della squadra non aiuta Muani a spiccare. Riuscirà il francese a recuperare il suo smalto e a guadagnarsi la fiducia per il prossimo anno?