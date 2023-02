Serie A, il Napoli vola a +15. Juve: occhi sulla Conference League

Andiamo alla scoperta della classifica di Serie A dopo la 22a giornata: comanda il Napoli. La Juve è a un passo dalla Conference League

redazionejuvenews

Come da pronostici la partita contro la Fiorentina non è stata una passeggiata per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha vinto 1-0 grazie alla rete di Adrien Rabiot. La Juve ha guadagnato tre punti importantissimi contro una squadra di assoluto livello, che hanno permesso ai bianconeri di salire al nono posto in classifica, a quota 29 punti. Nonostante la penalizzazione la Vecchia Signora è ad appena un punto dal settimo posto occupato dal Torino. La Conference League è un obiettivo decisamente a portata di mano.

Resta ancora complesso, ma non impossibile, strappare un pass per Europa e Champions League. Inter (44), Atalanta, Roma, Milan (41) e Lazio (39) sono infatti tutte ancora distanti almeno 10 punti dalla Juve. Raggiungerle non è impossibile, ma servirà un mezzo miracolo. Il Napoli primo in classifica, invece, gioca un campionato a parte: con 59 punti la squadra di Spalletti sta dominando la Serie A. Per la Juve sperare nello scudetto è una vera e propria utopia.

In fondo alla classifica la Cremonese (8) è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, unica squadra nei top 5 campionati europei a non aver ancora vinto in tutta la stagione. A forte rischio retrocessione anche la Sampdoria (11) e il Verona (17). Poco distanti anche Spezia (19) e Salernitana (21).