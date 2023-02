La Juve si gode Rabiot ma il futuro è un rebus: “Non so cosa succederà”

Il momento chiave della partita di Adrien Rabiot contro la Fiorentina non è tanto il decisivo gol del 1-0 , quanto più la sostituzione sfiorata nel secondo tempo. Il centrocampista francese, infatti, non era al meglio e Allegri aveva già mandato a scaldarsi Paredes. Dopo pochi minuti, però, l'ex PSG ha fatto segno di poter continuare e il tecnico non ci ha pensato due volte e ha fatto subito sedere il mediano argentino. Rabiot è fondamentale, impossibile privarsene .

In una Juve alla ricerca di certezze, il classe 1995 è il cuore e il motore della manovra bianconera. Corsa, inserimenti, gol e cattiveria agonistica, ma il suo futuro è tutt'altro che scontato. Il suo contratto, infatti, è in scadenza e i discorsi per il rinnovo sono fermi. "In questo momento mi sento bene, ma non so cosa succederà. Voglio aiutare la squadra, poi parlerò con la società per decidere", ha detto al termine della partita.