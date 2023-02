Juve-Fiorentina, Biraghi non ci sta: “Arbitro? Preferisco non commentare”

Il fuorigioco millimetrico annullato alla Fiorentina nel finale della partita contro la Juve non deve essere andato giù ai tifosi della squadra viola, che avevano sperato per un momento di portare a casa un punto contro gli acerrimi nemici bianconeri. Dopo l'intervento del VAR e l'on field review, però, l' arbitro Fabbri ha deciso di annullare il gol. Al termine della partita il capitano viola Biraghi ha detto: " No non voglio commentare gli arbitri. Loro fanno il loro mestiere, noi il nostro ".

Sulla partita ha aggiunto: "Siamo arrabbiati e delusi, sapevamo quanto fosse importante la partita per noi e per la città, volevamo fare un regalo. Abbiamo fatto anche una buona partita ma senza riuscire a portare a casa il risultato, i motivi li vedremo insieme nell'analisi del match e cercheremo di risolverli. Noi giocatori dobbiamo fare qualcosa in più, uscire spesso con risultati sfavorevoli dopo aver fatto la prestazione significa che non rendiamo al 100%. Ognuno di noi deve dare di più per uscire dalla situazione".