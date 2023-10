Serena: “Derby di Torino molto fisico e intenso. I granata…”

Aldo Serena, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul derby. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "L’Atalanta si sta ritrovando sui ritmi che negli ultimi anni l’hanno portata ad essere una realtà del calcio italiano. E quindi non è semplice giocare in quel contesto. Nel primo tempo la Juve ha tenuto testa alla Dea e la partita è stata in equilibrio. Nel secondo la veemenza dell’Atalanta ha spinto un po’ i bianconeri a giocare più bassi, per cui ci sono state meno opportunità per gli attaccanti.