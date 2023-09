Juve, Serena esalta Vlahovic e Chiesa: “Allegri ha imboccato la strada giusta”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Aldo Serena ha detto: " Sono convinto che Allegri abbia imboccato la strada giusta , avvicinando l’uno all’altro lì davanti: hanno caratteristiche per cui si completano a vicenda. L’evoluzione di Chiesa a seconda punta funziona , mi intrigava già prima e mi convince pienamente ora. Mi pare che l’azzurro abbia imboccato definitivamente il viatico dell’attaccante. Giocare vicino alla porta ti cambia, perché diventi dipendente dal gol. E allora tendi ad avvicinarti il più possibile all’area, aumenti la tua convinzione quando si presenta l’occasione di tirare in porta".

Su Vlahovic ha aggiunto: "L'inizio di stagione di Dusan non mi ha sorpreso, perché il valore del giocatore è sotto gli occhi di tutti. Ho sofferto anch’io di pubalgia, so bene cosa si prova a star bene un giorno sì e due no: aver ritrovato la condizione fisica, per lui, è essenziale, perché star bene con il corpo ti migliora anche l’atteggiamento mentale. Serietà e ambizione, poi, li ha già di natura".