Selva: “La Juventus con il Sassuolo deve vincere. Sullo Scudetto…”

Andy Selva , ex calciatore, ha detto la sua a Tuttosport, parlando anche della Juve . Ecco le sue parole: "La Juve deve vincere, per dare seguito alla buona partenza dopo tutte le vicissitudini extra campo dello scorso anno e anche di questo, e continuare a inseguire la Champions. Il Sassuolo viene da una sconfitta, poi la partita con la Juve non è mai come le altre e quindi avrà grandi motivazioni.

Per lo Scudetto vedo l’Inter grande favorita: ha una struttura consolidata, è forte in tutti i reparti e ha strapotere fisico. La Juve può essere la sorpresa: non è al livello dell’Inter come rosa, ma Allegri per me ha quel qualcosina in più.