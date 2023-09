Calciomercato Juve | Ecco il grande colpo! Allegri e Giuntoli vogliono… / News

La Juventus dei prossimi anni dovrà tornare ad essere quella capace di lottare su tutti i fronti. Fine del periodo fuori dalle Coppe, fine di ciò che i tifosi non meritano. Questo lo sanno tutti. Dalla dirigenza al tecnico, dalla squadra a Giuntoli. Che infatti, ha passato gran parte dell'ultima sessione di calciomercato a pianificare il futuro. Lo ha fatto iniziando a liberare qualche casella per quel che riguarda le cessioni e preparando il terreno per quelli che dovranno essere gli acquisti. Sono attese grosse sorprese e anche nomi importanti. Non passa giorno che questo o quel giornale non ce lo ricordi. Noi di Juvenews abbiamo messo insieme i pezzi. E abbiamo realizzato la lista che Giuntoli sta preparando insieme ad Allegri con sopra dei calciatori che saranno sempre e comunque utili al progetto bianconero, anche se - per questo o quel motivo - Max dovesse saltare. E allora, iniziamo subito a scorrerla, le sorprese non mancheranno e i nomi che circolano sono davvero molto grossi <<<