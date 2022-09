Schmidt: “Partita difficile, ma non decisiva”. Joao Mario: “Juve una gigante”

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Sarà una partita difficile per la qualità dell’avversario e l’esperienza dell’allenatore. In campionato stanno facendo fatica ma non li giudichiamo per queste ultime partite. Sono in grado di giocare ad alto livello in Europa e di vincere. Non sarà facile ma faremo tutto il possibile per giocare un match ad alto livello. E’ all’inizio della stagione, è sicuramente una grandissima avversaria come qualità individuale e esperienza dell’intera squadra. Come fatto in passato, abbiamo giocato contro grandi squadra quindi ogni partita è difficile. Dovremo fare una grande prestazione per vincere: questo ci dà grande fiducia ma dobbiamo avere rispetto per l’avversario. Ogni partita è diversa, ogni squadra è diversa, ogni situazione è diversa. Non siamo favoriti, ma vogliamo essere coraggiosi, credere nelle nostre capacità e provare a vincerla. Se non ci riusciremo proveremo a fare un gran punteggio".