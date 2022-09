Domani Juventus-Benfica: il focus sulla squadra di Schmidt

Dopo il pari con la Salernitana, la Juventus domani sera affronterà la squadra di Lisbona, nel secondo match del girone di Champions League

redazionejuvenews

Archiviato il pareggio con polemiche contro la Salernitana, la squadra di Allegri si prepara ad affrontare il Benfica in Champions League. Ecco il focus sulla squadra portoghese, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Il Benfica arriva alla partita contro la Juventus forte di 11 vittorie in altrettante partite tra campionato e Champions League. La squadra allenata da Roger Schmidt in questa prima fetta della stagione non ha ancora sbagliato una gara, portando sempre a casa l’intera posta in palio e totalizzando 28 reti totali.

IL PERCORSO IN CHAMPIONS LEAGUE

Per arrivare alla fase a gironi, la squadra lusitana ha dovuto superare due turni preliminari. Ad inizio agosto ha eliminato i danesi del Midtjylland, battendolo entrambe le volte: 4-1 a Lisbona e 3-1 in trasferta. Tutto facile anche nel doppio turno contro la Dinamo Kiev, superata 2-0 in Polonia e 3-0 al Da Luz. Infine, la prima partita del girone H, martedì scorso: 2-0 secco al Maccabi Haifa, con entrambe le reti siglate nel secondo tempo, prima da Rafa Silva e poi da Grimaldo.

L’ALLENATORE: ROGER SCHMIDT

Tedesco, classe 1967, Roger Schmidt è al timone del Benfica da quest’estate. Arriva da un ottimo biennio al PSV Eindhoven, portando la squadra olandese per due volte al secondo posto alle spalle dell’Ajax in Eredivisie. Ha lasciato i Paesi Bassi con due trofei: la coppa nazionale del 2021/2022 e la Supercoppa 2021, vinta con un rotondo 4-0 proprio contro i lancieri. Il tecnico del Benfica ha cominciato la sua carriera in patria nel Paderborn per poi sedersi sulle panchine di Salisburgo, Bayer Leverkusen e Beijing Guoan.

LA COOPERATIVA DEL GOL

Nelle prime undici partite ufficiali il Benfica ha mandato in gol undici giocatori differenti. Il top scorer è Gonçalo Ramos con 6 reti, prodotto del vivaio della squadra biancorossa. Alle sue spalle Rafa Silva con 5 e João Mário con 4. Quest’ultimo è passato dall’Italia, indossando in due differenti momenti la maglia dell’Inter. Il brasiliano David Neres è invece a quota 3: la Juventus l’ha già affrontato ai tempi dell’Ajax, quando il 10 aprile 2019 ad Amsterdam segnò il gol dell’1-1 dopo l’iniziale vantaggio di Cristiano Ronaldo. Della rosa della squadra portoghese fanno parte tanti giocatori di livello internazionale, compresi lo spagnolo Alejandro Grimaldo (attenzione ai suoi calci di punizione), l’argentino Nicolás Otamendi (capitano, ex Manchester City) e il tedesco Julian Draxler, arrivato in estate in prestito dal Paris Saint-Germain".