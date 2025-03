Santarelli: “Juve-Atalanta? Chi perde abbandona i sogni”

Alessandro Santarelli ha parlato della sfida tra Juve e Atalanta: per il giornalista, sarebbe decisiva per lo Scudetto solo per chi perderà

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato della prossima sfida della Juventus all’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “Oltre che i punti in classifica, importantissimi, c’è da conquistare, anzi riconquistare la tifoseria. Ecco sono questi i due tempi principali di una serata che si preannuncia quasi da dentro o fuori, soprattutto per chi, giustamente, crede ed alimenta un sogno. Niente è impossibile nella vita figuriamoci nel calcio, le cinque vittorie consecutive in campionato e i mezzi passi falsi di chi sta davanti, hanno accorciato sensibilmente la classifica e riportato almeno quattro squadre in gioco. In ottica Juventus ne sapremo molto di più nei prossimi due impegni, ma come dice giustamente Motta, adesso l’unico pensiero va all’Atalanta”.

Santarelli: “Anche l’Atalanta si gioca molto”

Il giornalista ha proseguito: “Anche gli orobici si giocano molto stasera, dopo i pareggi inopinati in casa con Cagliari e Venezia, e un 2025 che non li ha mai visti vincere in casa. Insomma chi sbaglia stasera dovrà abbandonare, forse, i sogni, chi invece porterà a casa i tre punti potrà permettersi di proseguire nella corsa a testa bassa. Ma la Juve ha una doppia missione, perché c’è ancora da fare pace con la tifoseria. Nessuno ora deve guardare al passato, ma gli schiaffi presi con Psv e Empoli fanno ancora male. Miglior medicina è andare avanti in campionato, proseguire nella striscia vincente e spedire a casa con le pive nel sacco il non simpatico Gasperini“. Leggi la probabile formazione della Juventus contro l’Atalanta <<<