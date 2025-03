Juve, la probabile formazione contro l’Atalanta: torna Kalulu

Le probabili formazioni scelte da Motta e Gasperini in vista della sfida di Serie A tra Juve e Atalanta: tutte le novità

Ogni partita vale tre punti, ma ci sono sfide che hanno un’importanza molto più grande. Quella contro l’Atalanta per la Juve è di certo una di queste. I bianconeri sono infatti quarti in classifica e sfideranno la terza. Vincere vorrebbe dire avvicinarsi al primo posto e rientrare in maniera definitiva nella lotta scudetto. Perdere, invece, vorrebbe dire lasciar fuggire le prime in classifica, tornando invece a doversi preoccupare delle inseguitrici, già pericolosamente vicine. Per questo servirà la miglior formazione possibile: andiamo quindi alla scoperta delle ultime scelte di Thiago Motta.

Juve, la probabile formazione contro l’Atalanta

Spazio al solito 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e Weah, Kalulu, Kelly e Cambiaso a formare la linea di difesa. A centrocampo pronti Locatelli e Thuram, con Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti a supporto di Kolo Muani unica punta. Ancora una volta in panchina Vlahovic, così come Mbangula, entrambi pronti a subentrare a partita in corso.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

