La Juve saluta Denis Zakaria: “In bocca al lupo, Zak”

L'ultimo giorno di mercato in casa bianconera è stato dedicato alle cessioni. Ieri infatti sono partiti Arthur, in prestito al Liverpool, e Zakaria, in prestito al Chelsea. La Juventus, attraverso il proprio sito, ha salutato così lo svizzero: "Denis Zakaria continuerà la sua stagione in Premier League, con la maglia del Chelsea. Il centrocampista svizzero, approdato in bianconero nel gennaio 2022, si trasferisce ai Blues in prestito e saluta la Juventus dopo 15 presenze e un gol, segnato proprio nella gara d’esordio contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium. Undici gettoni in Serie A (di cui due nella stagione in corso), tre in Coppa Italia e uno in Champions League: in ogni apparizione Zak ha sempre dato tutto, mettendo in campo grinta e voglia di non mollare mai. Da quella gara d’esordio, resa speciale dal gol che aveva chiuso la partita, fino all’ultima, sempre all’Allianz Stadium, contro la Roma qualche giorno fa. Ora comincia un nuovo capitolo della sua carriera. In bocca al lupo, Zak!".