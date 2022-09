La Juve saluta Arthur: “Buona fortuna, grazie per queste stagioni”

Arthur ha collezionato un totale di 63 presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, 35 delle quali da titolare. In due stagioni bianconere, ha realizzato un gol (nel 2020/21 contro il Bologna) e un assist (contro la Sampdoria lo scorso gennaio) e soprattutto ha registrato una percentuale di passaggi riusciti del 92.9% in 62 gare con, la miglior percentuale tra i bianconeri con più di 25 presenze dal 2020/21 in avanti.