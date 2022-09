Paredes: “Juve squadra dei sogni, grande rapporto con Di Maria”

Leandro Paredes, nuovo centrocampista della Juventus, ha parlato del suo trasferimento in bianconero, toccando anche il tema Di Maria.

Leandro Paredes, nuovo centrocampista della Juventus, appena arrivato dal Paris Saint Germain, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue prime parole da calciatore della Vecchia Signora: "Sono felice di essere qua alla Juventus, insieme a questo gruppo, a questa società, a questo club. Volevo essere qui da tanto quindi sono felice. Per me è una squadra dei sogni, ho sempre voluto venire. Ho avuto tanti anni la possibilità di venire qui, ma questa volta non volevo farmela sfuggire. Ho sempre detto ai miei amici e alla mia famiglia: ‘O la Juve, o nessuno’. Sono molto felice".