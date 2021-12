Salernitana-Juventus: le statistiche dal match

I bianconeri sono riusciti a vincere per 0-2 ieri sera sul campo della squadra granata

La Juventus è tornata ieri sera alla vittoria contro la Salernitana dopo le due sconfitte subite contro il Chelsea e l'Atalanta, con quella contro i bergamaschi che aveva ricacciato indietro in classifica la squadra di Massimiliano Allegri. Con la vittoria di ieri sera la formazione bianconera si è rimessa in moto in Serie A, ed ora è attesa da altre sfide prima della sosta, da vincere a tutti i costi per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Una partita, quella di ieri sera, in cui la Juventus ha vinto e convinto a larghi tratti, prendendo in mano il pallino del gioco per tutta la durata della partita, senza rischiare mai veramente niente.