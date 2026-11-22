Zeki Celik è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juventus-Venezia. Il difensore bianconero, schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti, ha parlato delle proprie condizioni fisiche e della preparazione in vista della gara. Nel corso dell’intervista ha affrontato anche il tema della corsa al quarto posto, sottolineando la necessità di procedere un passo alla volta, a cominciare dalla partita di oggi.

LA CONDIZIONE – «Mi sento molto bene, mi sono preparato bene per questa partita, sono pronto per dare il massimo».

LA CORSA AL QUARTO POSTO – «Ci sono tante partite ma adesso dobbiamo vincere oggi e andiamo passo dopo passo per arrivare tra le prime quattro».