Soulè esordisce in Serie A: “E’ un giorno che ho sempre sognato in un club cosi grande”

Il baby talento della Juve ha manifestato la sua gioia per l'esordio in Serie A

redazionejuvenews

La Juventus vince e soprattutto mostra una grande prova di orgoglio e di carattere in quel di Salerno, dopo tutti gli avvenimenti degli ultimi giorni che hanno destabilizzato l'intero mondo bianconero. Non c'è mai stata partita contro una Salernitana che non ha praticamente avuto modo di esprimere le proprie idee di gioco e che, è andata vicinissima al pari per una distrazione difensiva colossale della retroguardia della Vecchia Signora, salvata dal palo sulla conclusione a botta sicura di Ranieri. Juve che porta a casa o 3 punti grazie alle reti della coppia d'attacco Morata-Dybala, con quest'ultimo che ha avuto anche la chance della doppietta personale ma che, ha clamorosamente fallito dagli 11 metri.

Sul finale di gara però è avvenuto uno degli episodi piu suggestivi dell'intero match. Stiamo parlando dell'ingresso in campo del baby argentino Matias Soulè, il quale ha trovato il suo esordio in Serie A all'età di appena 18 anni. Si tratterebbe della sua seconda convocazione importante, dato che la prima gli era capitata qualche settimana fa con la massima Nazionale Argentina. Lo stesso Soulè ha manifestato tutto il suo entusiasmo attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, nel quale si può vedere il momento in cui mette per la prima volta piede nel calcio che conta, accompagnato dal seguente messaggio.

"E' un giorno indimenticabile, qualcosa che ho sempre sognato e per di piu con questi colori bellissimi, con questo club cosi grande. Grazie a tutti quelli che mi sostengono dal primo giorno, in particolare a tutta la mia famiglia e ai miei amici. Ora piu che mai. 30/11/2021". Auguriamo un grande in bocca al lupo per tutta la sua carriera a Matias Soulè.