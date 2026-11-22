Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juventus-Venezia. L’allenatore bianconero ha presentato la partita soffermandosi sulle caratteristiche degli avversari e sulla necessità di trovare il giusto equilibrio durante la gara. Non è mancato un passaggio sulle parole di Antonio Conte: il tecnico ha preferito non alimentare ulteriormente il dibattito, ribadendo che per la Juventus conta soprattutto vincere.

L'EQUILIBRIO E LA PAZIENZA – «Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo la possibilità di soluzioni non è una soltanto. L’equilibrio e l’attenzione bisogna considerarle, Nicola sa sempre tirare fuori soluzioni nuove, bisognerà essere bravi a mantenere l’equilibrio e la pazienza ma allo stesso tempo bisognerà determinare e avere creatività».

LE PAROLE DI CONTE – «Non voglio aggiungere niente, devo pensare al campo e a vincere oggi. Quando alleni la Juventus se non vuoi lo svolazzio dei discorsi sulla testa c’è solo una possibilità: vincere le gare».