Juventus-Venezia LIVE: segui la diretta testuale della sfida di Serie A. Risultato in tempo reale, aggiornamenti, gol e cronaca minuto per minuto.
La Juventus torna in campo oggi, domenica 22 novembre, e ospita il Venezia in una sfida importante per il proprio cammino in campionato. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano una prestazione convincente davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, mentre gli ospiti arrivano a Torino con l’obiettivo di mettere in difficoltà la formazione di casa. Segui la diretta testuale di Juventus-Venezia su Juvenews.eu: aggiornamenti, formazioni, cronaca e risultato in tempo reale.
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