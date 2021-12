Dybala risponde a un tifoso che lo rimprovera per il -3 al Fantacalcio: “Preferisco che vinca la Juve”

L'attaccante argentino ha risposto ad un tifoso che lo accusava del rigore sbagliato

La Juve alza la testa e torna da Salerno con 3 punti che, fanno bene al morale in un momento piu che mai delicato sia per i risultati negativi maturati fino ad oggi, ma soprattutto per la vicenda legata alle plusvalenze che ha scosso l'intero mondo bianconero. Tornando alla sfida dell'Arechi però, possiamo dire che non c'è mai stata partita e che la squadra allenata da Max Allegri è riuscita ad interpretare al meglio il match, mostrando anche quell'orgoglio e quel dinamismo che in poche volte si è visto dall'inizio della stagione. Gara che è stata sbloccata dall'anima candida di questo club, vale a dire Paulo Dybala che, ha lasciato partire un diagonale potente e preciso che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Il raddoppio avviene nella ripresa, quando un subentrato Morata sfrutta di astuzia un perfetto assist di Bernardeschi, portando i suoi sul 2-0.