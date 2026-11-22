Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Venezia. Il centrocampista bianconero ha espresso tutta la propria soddisfazione per il gol, soffermandosi anche sulla prestazione della squadra e sulla differenza tra il primo e il secondo tempo. Nel corso dell'intervista ha raccontato inoltre come è nata la rete e ha speso parole positive per il compagno Woltemade, apprezzato dentro e fuori dal campo.

LA GIOIA PER IL GOL – «È una sensazione bellissima, sono felice».

LA REAZIONE DELLA SQUADRA – «Nel primo tempo abbiamo sbagliato tante palle facili, nel secondo abbiamo fatto meglio e quando fai meglio ti prendi più occasioni e si è visto coi quattro gol».

COME È ARRIVATO IL GOL – «Qualche volta è meglio quando recuperi palla perchè poi hai spazio per attaccare».

LE PAROLE SU WOLTEMADE – «Lui è un bravo ragazzo, anche nello spogliatoio. Nella settimana delle nazionali abbiamo mangiato insieme… È bravo in campo ma anche fuori campo».