Salernitana, doppia trattativa con la Juve: piacciono Ranocchia e Miretti

La Juve si prepara a un mercato da protagonista, con tanti colpi in arrivo in entrata ma anche qualche uscita. La rosa bianconera è infatti estremamente lunga e il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli vuole ora sfoltirla.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Salernitana sarebbe in trattativa con i bianconeri per i trasferimenti di Ranocchia e Miretti. Per il primo la Juve ha già dato l'ok, con i granata che dovranno ora decidere se affondare o meno il colpo.