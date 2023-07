ESCLUSIVA / Scopritore Miretti: “Vi dico che se io fossi in lui…”

Come giudica, in primo luogo, il percorso di Miretti? Tra i giovani lanciati da Allegri nell’annata appena conclusasi, pare essere risultato quello ancora un po’ più deficitario…

“Mettiamoci nei panni di Fabio (Miretti ndr): pronti, via ed è stato subito catapultato in una nuova realtà. Non una qualsiasi, quella della prima squadra della Juventus. È normale che la pressione fosse al massimo, così come la discontinuità: deve ancora acquisire esperienza”.