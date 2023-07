Juve, Paulo Sousa insiste ancora per Fabio Miretti (e non solo)

La Salernitana guarda in casa Juve per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Sousa: tre gli obiettivi

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa non molla la presa e continua a pressare per portare Fabio Miretti a Salerno. Il club campano ha intenzione di fare sul serio e si parla già di una prima offerta da quindici milioni, tra prestito e diritto di riscatto. Iervolino vorrebbe inserire anche l’obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.