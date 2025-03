Roma, Ndicka e Cristante avvertono la Juve: “L’obiettivo è vincere”

La Roma si prepara a sfidare la Juve: le parole dei giocatori giallorossi Cristante e Ndicka al termine del match contro il Lecce

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Lecce, vinta per 1-0, il difensore della Roma Ndicka ha detto: “Con la Juventus l’obiettivo è vincere. Ora rientriamo e da domani pensiamo alla prossima sfida. A Lecce non era facile. Abbiamo vinto nonostante l’assenza di Paulo (Dybala, ndr) e vogliamo continuare così”. Ai canali ufficiali del club, invece, Cristante ha detto: “E’ stata una vittoria su un campo difficile, sapevamo che dopo la sosta non è mai facile ma siamo stati bravi, l’abbiamo interpretata bene e abbiamo portato a casa i tre punti. Juve? Affrontiamola come le stiamo affrontando tutte fino a qui: sarà uno scontro diretto contro una squadra forte, che ha appena cambiato allenatore e quindi i suoi giocatori saranno motivatissimi. Ma anche noi stiamo bene e vogliamo giocarcela”.

Roma, le parole di Ranieri

Ranieri ai microfoni di Sky Sport ha poi aggiunto: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo sbagliato due gol facili e gli abbiamo dato noi la possibilità di segnare. La partita nel secondo tempo è stata però molto più combattuta e meno geometrica. La squadra però ci ha creduto e ha lottato contro una grande formazione che sta combattendo per non retrocedere. Dovbyk? Bisogna chiedergli di più proprio per stimolarlo e il ragazzo approva. Lui è bravo quando chiede la palla in profondità per cui ho chiesto alla squadra di assecondarlo. Ci alleniamo molto, questi gol gli fanno bene".