Mancini alla Juventus? Di Marzio lancia la bomba! / News

Di Marzio continua a far parlare di Juventus. E in queste ore ha dato grossi aggiornamenti relativi al possibile nuovo tecnico

Ha ufficialmente inizio l’era Tudor. Un’era che è stata inaugurata a Marassi, sul campo del Genoa di Vieira. Una vittoria importante. La prima di nove partite che diranno molto del futuro non solo del neoallenatore ma proprio della Juventus. Sappiamo, infatti, e non potrebbe essere altrimenti per una squadra di tale blasone e tradizione, che la qualificazione alla prossima Uefa Champions League è cruciale. Senza, saremmo al cospetto di una vera e propria regressione a livello di club. È quindi questo il mandato consegnato nelle mani di Igor Tudor: confermare la Champions League. Il tecnico lo farà a modo suo, col suo stile schietto e duro, riconsiderando tutta la rosa e facendolo senza partire da alcuna gerarchia preimpostata. Si ricomincia, alla Juve, letteralmente. Poi a giugno, sperando che il quarto posto sia stato centrato, si vedrà. Si reimposterà un nuovo progetto. Guidato – al momento – non sappiamo da quale allenatore.

Allenatore Juventus: sarà Gasperini? Secondo Di Marzio… / News calciomercato

È già toto allenatori in casa Juventus. Il primo nella lizza è, per forza di cose, Igor Tudor. Il croato ha firmato un contratto fino a giugno ma spera, tramite la qualificazione in Champions, di potersi meritare la conferma. Poi ci sono tutti gli altri. C’è Antonio Conte, che però ha un contratto di altri due anni con il Napoli. C’è Stefano Pioli e c’è Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, che potrebbe lasciare l’Atalanta a giugno, è diventato un profilo particolarmente in voga per la Juve. Tuttavia, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, non sarebbe lui il favorito per la panchina. Bensì, Roberto Mancini. L’ex tecnico della Nazionale era stato sondato anche per l’immediato, ma non voleva un mandato di breve durata. Può tornare in pista per giugno, magari sottoscrivendo un contratto di tre anni che gli conferirà l’incarico di ricostruire la Juventus. Per Di Marzio, questa, è qualcosa in più che una pista.