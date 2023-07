Ritiro Juve, Bonucci e non solo: ultimo giorno di arrivi alla Continassa

Nonostante il calo nelle prestazioni e la parentesi al Milan, infatti, Bonucci gioca alla Juve da tanti anni, ultimo rimasto della storica BBC. Non a caso era anche il capitano della squadra e per questo ci si sarebbe aspettati un trattamento differente. Ora bisognerà capire quale sarà il suo futuro. Bonucci, anche per far felice la sua famiglia, vorrebbe rimanere in Italia ma per il momento l'unica squadra interessata sembra essere la Sampdoria in Serie B. Non mancano invece offerte dall'estero e in particolare dalla Turchia, ipotesi che però non entusiasma. Per il momento Bonucci tornerà alla Continassa dove proverà a far cambiare idea ad Allegri, operazione che sembra molto difficile.