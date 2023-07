Juve, Barillà: “Bonucci non è un fulmine a ciel sereno”

Barillà ha commentato quanto accaduto alla Juventus con Bonucci: per il giornalista quanto accaduto non sarebbe un avvenimento improvviso

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Barillà ha commentato la rottura tra la Juventus e Leonardo Bonucci. Ecco cosa ha detto: "Non è un fulmine a ciel sereno. Al di là dei metodi, sui quali si potrà commentare solo conoscendo tutti i retroscena, che Bonucci non rientrasse più nei piani e che in una società che sta cercando di appianare il monte ingaggi e sta cercando di ringiovanirsi, credo che fosse prevedibile. Sul modo c'è da discutere, ma a volte è necessario. Spesso capita che i giocatori fatichino a prendere atto che sono sul viale del tramonto. Giuntoli non è l'artefice ma ha è una decisione presa già dalla società, ma su addii eccellenti al Napoli ha costruito il successo dell'anno scorso. Non credo che abbia voluto fare un dispetto a un calciatore sempre rispettato per quanto ha dato".