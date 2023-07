Sissoko: “Bonucci poteva continuare con la Juve, non è giusto”

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sul caso Bonucci a IlBiancoNero.com. Ecco le sue parole: "Poteva ancora continuare con la Juve. Non conosco bene le dinamiche, però da fuori sembra che la Juve abbia voluto escluderlo del tutto e un giocatore come lui, che ha dato tanto a questo club, non se lo merita. Non è giusto.