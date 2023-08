Ravezzani: “La Juventus non mi sembra attrezzata per lo Scudetto”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Vlahovic e Giuntoli

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Io credo che la Juve non sia così diversa da un anno fa. Mi aspetto una Juve più o meno come l’anno scorso, che fa alcune belle partite e alcune partite brutte. Non mi sembra attrezzata per lo Scudetto, poi bisogna vedere le variabili Chiesa, Pogba e Vlahovic, che sono in questo momento ancora imperscrutabili. Però non credo che siano in grado di trascinare la Juve allo Scudetto. È stato un fatto clamoroso il rigore negato al Bologna. Chiaramente avrebbe indirizzato la partita perché ci sarebbe stata anche l’espulsione. Ed è giusto dirlo com’è stato giusto dire che è stato clamoroso e gravissimo l’errore contro la Juventus nella partita contro la Salernitana. Non si possono fare differenze, a meno che si sia tifosi, allora se sei tifoso con la Salernitana è uno scandalo e col Bologna no. Sono state in entrambi i casi due decisioni scandalose.

Giuntoli non può essere giudicato per un mese di lavoro soprattutto a causa della situazione che ha trovato. Ha trovato tanto fango da spalare, non era facile e non credo che Giuntoli sia abituato a fare miracoli. Mi pare un ottimo professionista ma non possiamo dimenticare la situazione da cui è partito. Non puoi pensare di mettere tutto a posto in un mese, ci vorrà un anno o due anni almeno di pazienza.

Beh serve sempre qualcuno a qualsiasi squadra per completare la rosa. Lo stiamo vedendo con le altre big che si continuano a muovere. Se dovessi dire che cosa serve alla Juventus direi un centrocampista di forza e sostanza alla Kessié, per il tipo di gioco che vuole Allegri. Però non è facile da trovare e credo che rimarranno così".

