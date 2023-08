Ravezzani: “Vlahovic non ha mai fatto la differenza. Alla Juve serve…”

Ravezzani ha detto la sua sul possibile arrivo di Lukaku al posto di Vlahovic e la scelta della Juventus

redazionejuvenews

Ai microfoni di TMW Radio durante "Calciomercato e Ritiri" è intervenuto il direttore di TeleLombardiaFabio Ravezzani.

Ecco le sue dichiarazioni sul 'valzer degli attaccanti'. Su Scamacca all'Inter ha detto: "Bisogna capire che Lukaku arriverà, ma se è quello di fine stagione va bene. Il miglior Scamacca vale la metà del miglior Lukaku. Ma se Lukaku arriva svogliato non vale. L'Inter che passa da Dzeko-Lukaku a Scamacca. Scamacca non è mai piaciuto onestamente. Mi sembra un ottimo calciatore, ma uno da club da medio-alta classifica. Un po' alla Matri, Pazzini. Neanche per la Roma lo vedo, che merita di puntare più in altro. Magari più da Fiorentina, Bologna. Il fatto che l'Inter punti su di lui fa pensare che non siano convinti del tutto di Thuram, almeno penso. Non so quanto ci stia bene con Lautaro".".

Sulla Juve: "Alla Juve serve un centravanti di riferimento e Vlahovic è stato uno di movimento e che è andato anche al di sotto delle attese. Non l'ha mai fatta la differenza. La Juve doveva fare un sacrificio, l'hanno fatto Inter e Mila ne anche la Juve qualcosa deve vendere. Se portano a casa 50 mln più Lukaku va bene. Anche perché non hai altre grandi alternative per incassare".

Su Vlahovic:"Io nell'immediato tra Vlahovic e Lukaku scelgo il belga. Io avevo grandi aspettative nel serbo ma non l'ho mai visto migliorare in questo anno e mezzo. E non mi vengano a dire che è solo colpa di Allegri. Ci spieghino allora anche la pubalgia". Possibile coppia Lukaku-Chiesa: "Con un giocatore come il belga accanto per me viene valorizzato. Nell'Inter di Conte, Lukaku faceva il centro-boa e faceva la sponda per Lautaro. Nel 3-5-2 devi avere una coppia così in attacco. Lukaku su sponde e dialogo è un maestro, nonostante una tecnica non raffinata. Alla Juve manca un giocatore del genere".