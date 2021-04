Rampulla: “Ferguson faceva vedere la Juve ai suoi giocatori, a questa manca carattere”

L'ex portiere della Juventus ha parlato

La Juventus sta preparando alla Continassa la sfida che domenica la vedrà in campo contro l'Atalanta a Bergamo. Una partita da vincere a tutti i costi per la squadra di Andrea Pirlo, che tra gli alti e bassi di questa stagione, è arrivata a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League in queste ultime giornate. L'ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Giornale del momento della Vecchia Signora: "Deluso dalla stagione della Juve? A dire il vero non più di tanto perché dopo tanti anni di grandi vittorie ci poteva stare un anno di transizione avendo scommesso su Pirlo che non aveva nemmeno mai allenato prima. Mi aspettavo fosse più vicina all’Inter in campionato, questo sì, pensavo sarebbe stata una lotta tra di loro punto a punto ma invece non è stato così con il Milan che con grandi meriti si è intromesso nella lotta scudetto che ripeto è finita."