Calciomercato Juventus – Asse bollente: 4 mega affari con il Liverpool

Le stagioni di Juventus e Liverpool si assomigliano. Fallimento totale in Champions e in campionato per entrambe le compagini e voglia di operare dei drastici cambiamenti all'interno della propria rosa. Una mini rivoluzione insomma, per dare una scossa all'ambiente e provare a tornare protagonisti già dalla prossima annata. A Torino ci sono dei calciatori il cui futuro è decisamente in bilico, lo stesso vale per il club inglese, dove alcuni super campioni potrebbero lasciare i Reds. Ecco allora che potrebbe avere luogo un intreccio di mercato davvero suggestivo<<<