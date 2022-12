Qatar 2022, da McKennie a Milik: i TOP e FLOP in casa Juve

Il Mondiale in Qatar è ormai finito: come hanno giocato i giocatori della Juve? Andiamo alla scoperta dei top e flop bianconeri

redazionejuvenews

Con 11 giocatori la Juve è stata la squadra di Serie A a mandare più calciatori al Mondiale in Qatar 2022. Bianconeri che sono stati spesso protagonisti con le rispettive nazionali e che ora lentamente stanno facendo ritorno a Torino per riprendere gli allenamenti con la squadra di Massimiliano Allegri. Ma in che condizioni torneranno? Andiamo alla scoperta dei TOP e FLOP.

Partiamo dall'unica nazionale che non ha superato la fase a gironi, la Serbia. Nonostante una squadra di livello, la squadra di Kostic e Vlahovic ha deluso le aspettative. Se l'esterno è però riuscito a dare il suo contributo, non si può dire altrettanto dell'attaccante, spesso lasciato in panchina dal ct. Kostic ok, Vlahovic male. Chi invece è promosso è McKennie, importantissimo nel centrocampo degli USA. Allo stesso modo promosso anche Szczesny, autore di grandissime parate con la sua Polonia. Sempre nella nazionale biancorossa ha giocato anche Milik, che però non ha trovato molto spazio. Rimandato.

Promosso a pieni voti Danilo, sempre utile anche in nazionale, mentre non ce la sentiamo di dire lo stesso per Alex Sandro e Bremer. I due difensori del Brasile non sono stati molto utilizzati dal ct Tite (nel caso del terzino sinistro per infortunio). Chiosa finale con Rabiot, Di Maria e Paredes, che sono arrivati in finale. Il centrocampista francese ha giocato un Mondiale di altissimo livello, così come l'attaccante argentino, decisivo nell'ultima partita. Paredes resta invece un oggetto del mistero, come alla Juve: riuscirà a riprendersi nella seconda metà di stagione? Ma parlando di mercato, il borsino aggiornato con tutte le percentuali dei colpi bianconeri: "Cherubini ha deciso chi comprare"<<<