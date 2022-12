Juve, Bremer sui social: “Ci sono dolori che porteremo per sempre con noi”

L'ex Torino sul suo profilo Instagram ha scritto: "Ci sono dolori che porteremo per sempre nella nostra vita. Questa sarà sicuramente una di quelle. La possibilità di perdere esiste, ma non lo vogliamo e non saremo mai pronti per questo. Ma dobbiamo andare avanti. Andare avanti. Cercare di aggiustare gli errori, evolvere ed essere ancora più preparato alle sfide che verranno. Grazie Brasile per tutto l'affetto e il sostegno che ci hai dato. Torniamo indietro ancora più forti e pronti. Grazie per tutto il supporto e i messaggi di affetto. Amata Patria".