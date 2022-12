Mercato Juve | Cherubini ribalta tutto: “Ha deciso chi comprare”

E' inevitabile pensare ad una Juventus molto diversa da quella attuale nel 2023. In difesa sono previsti almeno tre innesti, i sostituti di Cuadrado e Alex Sandro e un altro centrale di livello internazionale. A centrocampo si proveranno a piazzare due colpi da 90, un regista e una mezzala. Anche nel reparto avanzato sono previste novità. Kean potrebbe essere ceduto per fare cassa. Milik viaggia spedito verso il riscatto dal Marsiglia, mentre per Vlahovic c'è sempre il rischio delle sirene inglesi. Non dimentichiamo infine le fasce offensive, dove la ricerca più urgente sarà quella dell'erede di Di Maria.