L’altro lato della medaglia. La Juve: “Bravo Rabiot, grande Mondiale”

Nonostante la sconfitta in finale, la Juve ha voluto congratularsi con Rabiot per il grandissimo Mondiale giocato

La storia ci insegna che nella vita ci sono vincitori e vinti. Ieri la Francia ha perso e mentre tutti esultano per l' Argentina di Messi c'è il rischio, concreto, di dimenticarsi dei grandi protagonisti della squadra di Deschamps. Dal super Mbappe , autore di una tripletta in finale, fino a Rabiot . Il centrocampista della Juve ha giocato un grandissimo Mondiale tanto che la Juve su Twitter ha scritto: " Secondo posto dopo un grande Mondiale. Bravo, Adrien".

Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del centrocampista bianconero è da 6 pieno in pagella: "Come Tchouameni è marginale per 45 minuti: non intercetta, non si inserisce, latita. Dura entrata su De Paul e giallo: cose loro. Il passaggio al 4-3-3 puro gli giova, alla fine quasi segna su un cross di Coman".