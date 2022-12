Juve, il programma tra rientri dei nazionali e amichevoli

La squadra di Allegri continua a lavorare in vista della ripresa della Serie A. I nazionali stanno per rientrare e ci sono due amichevoli

La Juventus continua a lavorare in vista della ripresa della Serie A. I bianconeri, dopo il match di prestigio vinto contro l'Arsenal all'Emirates Stadium sabato scorso, affronteranno altre due amichevoli. Ieri infatti sono state resi noti i test che porteranno la squadra di Allegri verso il primo impegno di campionato del nuovo anno, in programma il 4 gennaio in casa della Cremonese. Giovedì alle 14 ci sarà la sfida con il Rijeka, a porte chiuse. Il 30 dicembre poi sarà la volta del match con lo Standard Liegi, alle 14:30, aperto al pubblico.