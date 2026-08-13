Il futuro di Michele Di Gregorio è sempre più lontano da Torino. Nelle ultime ore ha preso quota in maniera concreta la pista che porta in Spagna, con il Valencia che si è mosso con decisione per assicurarsi l’ex portiere del Monza. I contatti tra i due club sono già stati avviati e la trattativa procede con segnali positivi, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa definitiva in tempi brevi.

L’operazione sarebbe impostata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, legato però al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra nel corso della stagione. Una soluzione che permetterebbe alla Juventus di alleggerire la rosa, ridurre il monte ingaggi e, allo stesso tempo, garantirsi un’importante entrata futura.

Suzuki resta il grande obiettivo per la porta

La possibile partenza di Di Gregorio verso la Liga avrebbe conseguenze dirette anche sulle strategie della Juventus per la porta. La sua cessione libererebbe infatti uno spazio fondamentale per permettere ai bianconeri di completare il reparto con un nuovo estremo difensore.

Una volta definito il trasferimento al Valencia, la Juventus potrebbe quindi concentrare tutte le proprie energie su Zion Suzuki, che resta uno dei profili maggiormente graditi per il ruolo di nuovo titolare. Il club bianconero punta a impostare l’operazione sulla base di un prestito e, dopo aver risolto la situazione legata a Di Gregorio, potrebbe arrivare l’affondo decisivo.

Le prossime ore saranno dunque importanti per capire se la trattativa tra Juventus e Valencia entrerà nella fase finale. Di Gregorio si avvicina all’addio a Torino e la sua uscita può sbloccare il nuovo progetto bianconero tra i pali.