L’ex Juve Tardelli: “Messi ce l’ha fatta, è tra i più grandi di sempre”

La consacrazione: "Così Messi veniva spesso rimproverato di non amare abbastanza la maglia, molto spagnolo e poco argentino dicevano i più. Io non voglio fare paragoni calcistici, sarebbe impossibile. Una cosa però mi sento dire, che la Pulce ha raggiunto Diego, non perché ha vinto il mondiale ma perché, proprio come faceva Maradona, ha preso per mano i suoi compagni e li ha trascinati con coraggio, determinazione e la giusta «cattiveria» al traguardo che si era prefissato. [...] Ce l'ha fatta e questa vittoria lo ha consacrato come uno dei più grandi di sempre".