Il Prefetto di Firenze: “Fiorentina-Juve non interferisce sui soccorsi”

Francesca Ferrandino, prefetto di Firenze, ha detto la sua sullo svolgimento della partita tra Fiorentinae Juventus. Ecco le sue parole sulla gara e sui soccorsi per l'alluvione: "Lo svolgimento della partita Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze non interferisce né incide sulle attività di soccorso alla popolazione toscana in corso in queste ore. Squadre di vigili del fuoco, di volontari, le colonne mobili giunte dalle regioni italiane, componenti sanitarie, unitamente ai tecnici delle aziende erogatrici di servizi, stanno svolgendo da venerdì un intenso lavoro per soccorrere la popolazione e per far sì che la situazione torni al più presto alla normalità.