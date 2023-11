Prandelli: “Chiesa sta tornando a livelli altissimi dopo l’infortunio”

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento positivo di Chiesa.

Cesare Prandelli , ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve , parlandone a Bianconeranews. Ecco le sue parole su Chiesa: "Prima dell'infortunio era un giocatore devastante, di grandissimo livello internazionale. Poi ha dovuto recuperare, ma ora sta di nuovo a livelli altissimi. Ieri sera è stato a tratti dirompente.

Ha bisogno di riferimenti e deve poter esprimere sempre le sue caratteristiche, in primis l'uno contro uno. Io lo vedo più esterno alto d'attacco, mi pare più sicuro. Poi in certe gare, con le ripartenze può essere altrettanto devastante.

Se discutiamo anche Allegri, allora dobbiamo farlo con tutti gli allenatori. Ha vinto tanto, ha dimostrato di avere idee e di saper gestire anche situazioni extracampo. E' diventato un uomo società e i vertici della Juve hanno ritenuto fosse adatto per ricostruire in una fase delicata come questa".