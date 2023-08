Pogba: “Sto bene fisicamente, ho ancora fame di vincere”

Paul Pogba, calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la partita con il Bologna, terminata in pareggio.

Paul Pogba , calciatore della Juventus , ha detto la sua a DAZN dopo il pari con il Bologna . Ecco le sue parole: "Sono molto contento di tornare qua sul campo, fare la cosa che amo di più al mondo, stare bene fisicamente, solo per aiutare la squadra. Sono contento, ma un po' deluso del risultato di oggi , perchè penso che potessimo fare i tre punti, ma non li abbiamo fatti.

La cosa buona è che non abbiamo perso, poi sappiamo che dobbiamo ancora lavorare, imparare di più, avere più esperienza, però oggi prendiamo questo punto, ci lavoriamo per la prossima partita, per fare meglio di oggi.