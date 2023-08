Juventus-Bologna 1-1: Vlahovic salva i bianconeri dalla sconfitta

La Juventus, nella seconda giornata di campionato, ha pareggiato con il Bologna per 1-1. In rete Vlahovic, dopo una buona gara.

Nella seconda giornata di Serie A la Juventusaffronta il Bolognanella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri scelgono il solito 3-5-2, con Perin in porta e la linea difensiva composta da Bremer, Danilo ed Alex Sandro. A centrocampo spazio ancora a Weah e Cambiaso sulle corsie esterne, con Locatelli-Fagioli-Rabiot in mezzo. In avanti confermato il duo Chiesa-Vlahovic. I felsinei rispondono con la formazione tipo; Skorupski in porta, Lucumi in difesa, Ferguson a centrocampo, coadiuvato da Moro. Il pacchetto offensivo sarà composto da Orsolini, Ndoye e Zirkzee.

Le due squadre nei primi minuti si studiano, non creando nessuna occasione, anche se la Vecchia Signora sembra partire meglio nelle prime battute, con pressing alto e aggressività. Poi il Bologna sale in cattedra, spaventando la Juventus con Ndoye, il cui tiro viene bloccato da Perin. Gli ospiti alzano il baricentro, e con un'azione simile alla precedente, siglano il vantaggio con Ferguson, abile a battere l'ex Genoa. I bianconeri non riescono a reagire, nonostante il dominio del pallone per buona parte della prima frazione. Solo una punizione battuta da Fagioli fa sporcare i guanti a Skorupski, mai impegnato nei primi '45.

La Juventus nella ripresa parte subito forte, trovando il gol del pari con Vlahovic, annullato poi dal VAR per fuorigioco di Rabiot. I bianconeri insistono e vanno vicini alla rete in due occasioni; prima con Weah, che impegna Skorupski con un bel tiro dalla distanza, e successivamente con Fagioli, che si ritrova davanti la porta, ma non riesce a concludere in modo pulito. Il Bologna, però, torna in partita e crea la più grande chance del secondo tempo; Zirkzee, dopo uno scatto, tira in diagonale verso la porta di Perin, che risponde, non senza difficoltà. Madama, con inerzia, spinge ancora, e su assist di Iling, Vlahovic svetta e trova il pari, rifacendosi del gol annullato in precedenza.