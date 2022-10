Pjanic: “Volevo restare al Barcellona, con Koeman brutto periodo”

Miralem Pjanic , ex calciatore di Juventus e Barcellona , ha rilasciato delle dichiarazioni a SER Catalunya. Ecco le sue parole: "Non era chiaro quanto avrei giocato. Quest'anno c'è una squadra straordinaria, con una grande struttura, un grande staff, c'è di nuovo feeling con il pubblico. Non è stato così in passato e il mio grande rimpianto è non essere riuscito a fare quello che volevo a Barcellona Con Koeman ho passato un brutto periodo, è stato il motivo della mia cessione al Besiktas. Sono rimasto molto sorpreso perché gli allenamenti con lui erano molto brevi, non avevano intensità, non si parlava di tattica o idee.

Non ci preparavamo al meglio per le partite. Ora c'è una preparazione seria, come quella che facevo con la Juve, dove ho vinto tutto. Quando arrivi in ​​un grande club come il Barcellona devi metterti subito in mostra, far vedere all'allenatore che puoi far parte della squadra. Quest'anno con Xavi è andato tutto alla grande: il mio rapporto con lui e con lo staff, con la squadra, la sua visione del gioco...