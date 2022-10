Mercato Juve – Acquisto immediato e 25 milioni per il nuovo attaccante

Proseguire nella rincorsa macinando vittorie su vittorie. Questo lo scopo della Juventus che se la vedrà quest'oggi contro il Milan di Pioli, distante 4 punti in classifica. Allegri perde di Maria per squalifica, ma ritrova Milik, di ritorno da un affaticamento muscolare. Un successo sarà fondamentale per continuare a cullare ambizioni di scudetto.

Con la rosa attualmente a disposizione Allegri poteva certamente fare meglio in questo avvio di stagione, tuttavia la dirigenza torinese gli riconosce delle mancanze tecniche alle quali è pronta a porre rimedio. In tale ottica il mercato di gennaio verrà in soccorso del tecnico toscano. Nella consueta raffica bianconera abbiamo raccolto per voi gli aggiornamenti sulle ultime idee di mercato della Vecchia Signora. Senza perdere altro tempo sfogliamole una per una<<<