Juventus, i convocati per la sfida contro il Milan: Milik c’è, out Di Maria

Domani, nell'anticipo del sabato pomeriggio, la Juventussfiderà il Milanin una partita cruciale per il prosieguo della stagione. I bianconeri arrivano alla gara da un momento positivo, con due vittorie alle spalle e diversi calciatori recuperati. I rossoneri, d'altro canto, devono rinunciare a molti giocatori out per infortunio, e sono reduci dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Chelsea.