Pistocchi: “Il problema della Juventus è a centrocampo”

Maurizio Pistocchi ha parlato del momento di difficoltà della Juventus: per il giornalista, queste risiederebbero nel centrocampo bianconero

Tramite il suo profilo social su X, Maurizio Pistocchi ha parlato del momento di difficoltà della Juventus. Per il giornalista, il motivo principale risiederebbe dal reparto di centrocampo. Ecco cosa ha scritto: “Valutazione personale: il vero problema di Thiago Motta è a centrocampo, dove con due soli centrocampista la squadra fatica sia in possesso che in non possesso. L’equivoco nasce dalla posizione di Koopmeiners, un centrocampista di movimento che Motta ha impiegato da 3/4tista ma che ha difficoltà spalle alla porta e nelle rifiniture. All’#AZ con Slot, faceva il terzo centrocampista a sinistra nel 4:3:3; a Bergamo si è esaltato giocando sulla dx da attaccante nel 3:4:2:1 di Gasperini“.

Pistocchi: “Va abbassata la posizione in campo di Koopmeiners”

Inoltre, il giornalista ha proseguito cercando di individuare una soluzione tattica al problema: "La soluzione ideale, a mio modesto parere, sarebbe abbassare Koopmeiners sulla dx in un 4:4:2 puro e semplice, con Mbangula, Yildiz a sinistra e Conceicao come prima alternativa. Nel 4:4:2 cosi disegnato le due punte, Vlahovic e Kolo Muani mi sembrano perfetti per stare insieme, in attesa di Milik e con Nico Gonzalez come prima alternativa, e forse la Juventus sarebbe più coesa e solida".